Rosenheim (dpa) - Die juristische Aufarbeitung eines tödlichen Raser-Unfalls in Bayern im November 2016 geht weiter: Am 10. Oktober beginnt die Berufungsverhandlung gegen zwei Autofahrer am Landgericht Traunstein, wie eine Sprecherin am Montag sagte. Beide hatte das Amtsgericht Rosenheim wegen fahrlässiger Tötung zu Haftstrafen verurteilt. Für das neue Verfahren wurden am Montag bis zum 12. November sieben Verhandlungstage angesetzt.

Die Richter am Amtsgericht Rosenheim sahen den Fall so: Ein junger Autofahrer aus Ulm setzt bei Rosenheim zum Überholen an. Doch zwei einheimische Autofahrer lassen ihn nicht zurück in die Spur, obwohl Gegenverkehr in Sicht ist. Der Wagen des Ulmers rast in ein entgegenkommendes Auto mit drei jungen Frauen. Zwei sterben, eine dritte überlebt schwer verletzt, ebenso die Beifahrerin des Ulmers.