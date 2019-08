Regensburg (dpa/lby) - Der suspendierte Regensburger Oberbürgermeister Joachim Wolbergs will zurück ins Amt - jedoch hat er am Mittwoch eine Niederlage vor dem Verwaltungsgericht erlitten. Dieses hat Wolbergs' Antrag abgelehnt, die Suspendierung aufzuheben. Am Donnerstag (11.00 Uhr) will sich der frühere SPD-Politiker zu der Entscheidung ausführlich äußern. Er hat bereits angekündigt, Beschwerde beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof (VGH) einzulegen.