Neumünster (dpa/lno) - Im Prozess um den Tod eines Sechsjährigen in einem Freibad in Bad Bramstedt werden heute voraussichtlich die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung erwartet. Möglicherweise fällt das Amtsgericht Neumünster auch sein Urteil. In dem Prozess müssen sich drei Erzieherinnen und zwei Bademeister wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen verantworten. Sie sollen im Juni 2016 bei einem Ausflug in das Freibad nicht ausreichend auf den Sechsjährigen aufgepasst und so dessen Tod fahrlässig verursacht haben. Das Kind lief demnach nach zwei gemeinsamen Badegängen allein zum Nichtschwimmerbecken zurück. Zwei Jugendliche entdeckten den Jungen wenig später bäuchlings im Wasser treibend. Er starb am folgenden Tag im Krankenhaus.