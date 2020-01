Neukirchen/Schwalmstadt (dpa/lhe) - Nach dem Tod dreier Kinder in einem Dorfteich in Nordhessen muss der Bürgermeister von Neukirchen, Klemens Olbrich, vor Gericht. Der CDU-Politiker ist angeklagt wegen fahrlässiger Tötung. Der Prozess gegen ihn beginnt an diesem Donnerstag (9.1.) vor dem Amtsgericht Schwalmstadt. Die fünf, acht und neun Jahre alten Geschwister waren im Juni 2016 in dem Gewässer ertrunken. Laut Staatsanwaltschaft hatte es der Bürgermeister als Verwaltungsoberhaupt versäumt, den Teich als potenzielle Gefahrenquelle zu sichern und einzäunen zu lassen.

Nach Ansicht von Olbrichs Verteidiger hat es aber nie Hinweise darauf gegeben, dass dies erforderlich sei. Er erwartet deshalb einen Freispruch in dem bis Anfang März terminierten Prozess. Zum Verhandlungsauftakt wolle sich Olbrich (62) umfangreich äußern, sagte Verteidiger Karl-Christian Schelzke der Deutschen Presse-Agentur.