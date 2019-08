Unfall an Bahnsteig: Prozess nach Tod von Mädchen beginnt

Fulda (dpa/lhe) - Neuneinhalb Jahre nach dem tragischen Tod einer Schülerin am Bahnhof im osthessischen Neuhof beschäftigt der Unfall das Landgericht Fulda. Die 16-Jährige war am 4. Februar 2010 auf dem winterglatten Bahnsteig ausgerutscht. Sie wurde von einem einfahrenden Zug erfasst, mitgeschleift und getötet. Vier Angeklagte müssen sich nun von heute an wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Tötung durch Unterlassen vor Gericht verantworten.