Fulda (dpa/lhe) - Die Aufarbeitung der Schuldfrage zum tödlichen Glatteis-Unfall einer Schülerin an einem Bahnsteig im osthessischen Neuhof ist am Freitag nicht vorangekommen. Eigentlich wurden am zweiten Prozesstag am Landgericht Fulda Aussagen von Angeklagten erwartet - doch daraus wurde nichts. Die Verhandlung konnte am Morgen nicht fortgesetzt werden, weil einer der Verteidiger weit entfernt im Stau stand. Als es am Mittag weitergehen sollte, war der Rechtsanwalt immer noch nicht eingetroffen. Mit einem hinzugezogenen Aushilfsverteidiger für einen der Angeklagten konnte die Verhandlung zumindest für einige Regularien fortgesetzt werden.