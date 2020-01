Neubrandenburg (dpa/mv) - Mit der Anhörung eines psychiatrischen Gutachters ist am Donnerstag in Neubrandenburg der Prozess wegen einer lebensgefährlichen Messerattacke gegen einen 24-Jährigen fortgesetzt worden. Das Landgericht wollte außerdem die Plädoyers der Staatsanwaltschaft, der Verteidigung und des Nebenklägers hören. Ob es auch zur Urteilsverkündung kommt, war zuletzt noch nicht klar. Der Angeklagte soll einen 33-jährigen Bekannten am 21. Juni vor einem Einkaufscenter in Neubrandenburg im Streit mit einem Messer lebensbedrohlich am Hals verletzt haben und geflüchtet sein.

Das Opfer erlitte eine 17 Zentimeter lange Wunde, musste notoperiert werden und überlebte nach Einschätzung eines Gutachters nur knapp. Die Kammer hatte die Anklage, die anfangs auf versuchten Totschlag lautete, zuletzt auf gefährliche Körperverletzung reduziert. Der Angeklagte war unweit des Tatortes gefasst worden. Er schwieg vor Gericht. Zeugen hatten angegeben, dass das betrunkene Opfer den 24-jährigen Angeklagten zuerst mit einem Messer angegriffen haben soll.