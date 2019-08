Münster (dpa/lnw) - Am Landgericht Münster beginnt heute der Missbrauchsprozess gegen einen Musiker und Sänger. Der Angeklagte soll sich an fünf Jungen im Alter von elf bis 13 Jahren vergangen haben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der 38-jährige Deutsche aus Münster die Kinder am Rande von Freizeitaktivitäten kennengelernt hat. Es soll auch als Fußball-Jugendtrainer aktiv gewesen sein. Insgesamt werden ihm acht Taten zu Last gelegt. Mitangeklagt sind zwei 50 und 52 Jahre alte Männer. Beiden wird ebenfalls ein Fall von Kindesmissbrauch vorgeworfen.