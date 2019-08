München (dpa/lby) - Die im Prozess um ein verdurstetes Jesidenmädchen angeklagte Deutsche hat laut Verfassungsschützern in sozialen Medien mit der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) sympathisiert. Die 28-Jährige sei im Internet mit einem Namen aufgetreten, den man mit fremde oder westliche Märtyrerin übersetzen könne, sagte ein Beamter des Bundesamtes für Verfassungsschutz am Donnerstag als Zeuge vor dem Oberlandesgericht (OLG) München. Die aus Niedersachsen stammende Frau soll laut Anklage tatenlos zugesehen haben, wie das Sklavenmädchen ohne Wasser in der prallen Sonne ausharren musste. Vorgeworfen werden ihr deshalb Mord durch Unterlassen und Kriegsverbrechen.