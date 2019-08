München (dpa/lby) - Im irakischen Falludscha soll Jennifer W. tatenlos zugesehen haben, wie ein Mann der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) ein jesidisches Sklavenmädchen verdursten ließ. Mord durch Unterlassen und Kriegsverbrechen wirft die Bundesanwaltschaft der 28-jährigen Deutschen vor und stuft sie als IS-Rückkehrerin ein. Wichtigste Zeugin der Verhandlung vor dem Oberlandesgericht (OLG) München: die mutmaßliche Mutter des getöteten Mädchens, die auch Nebenklägerin ist. Mitte Juli hatte sie das Martyrium der Fünfjährigen 2015 geschildert, die stundenlang ohne Wasser in der prallen Sonne ausharren musste. Am Mittwoch wurde die Zeugin erneut vor Gericht vernommen - und verstrickte sich wie schon zuvor in viele Widersprüche.