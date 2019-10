München/Burg (dpa/lno) - Ende November startet vor dem Landgericht München I der Prozess wegen sechsfachen Mordes gegen einen 37 Jahre alten Hilfspfleger. Das teilte das Gericht am Montag mit. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, er habe seinen pflegebedürftigen Patienten Insulin gespritzt, obwohl sie das gar nicht brauchten.

Die Morde soll der Mann laut Anklage quer durch Deutschland begangen haben: In Burg im Kreis Dithmarschen, in den bayerischen Orten Ottobrunn, Eckenthal und Wiesenbronn, in Hannover und in Spaichingen in Baden-Württemberg. Zudem werden ihm an weiteren Orten versuchte Morde angelastet.

Sechs Menschen starben nach Angaben der Behörde, andere überlebten die Injektion nur, weil sie umgehend behandelt wurden. Sechs Morde, drei versuchte Morde, Raub, Diebstahl und Betrug werden dem Polen vorgeworfen. Er soll seine Patienten bestohlen haben. Die Anklage geht darum von Heimtücke, Habgier und niedrigen Beweggründen aus. Prozessauftakt ist der 26. November.

Der Mann war seit 2008 als ungelernte Pflegehilfskraft unter anderem in England und an 69 Orten in Deutschland tätig gewesen. Um seine Patienten rund um die Uhr zu betreuen, zog er bei ihnen ein.