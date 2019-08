Landessozialgericht: Pflegekosten in Senioren-WG

München (dpa/lby) - Das Landessozialgericht (LSG) München verhandelt heute in drei Fällen zur Übernahme von Pflegekosten in sogenannten Senioren-WGs. Mittlerweile seien bayernweit rund 150 Verfahren zwischen Bewohnern solcher Wohngemeinschaften und der AOK Bayern anhängig, sagte eine Sprecherin des LSG in München. Die Entscheidung könne weitreichende Folgen für die anderen Fälle haben.