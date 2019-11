München (dpa) - Im Prozess um sechsfachen Mord und dreifachen versuchten Mord an Patienten hat der angeklagte Hilfspfleger Grzegorz W. am Dienstag die Aussage verweigert. Ihr Mandant werde "weder zu den persönlichen Verhältnissen noch zur Sache Angaben machen", sagte seine Verteidigerin Birgit Schwerdt vor dem Landgericht München I. Die Vorsitzende Richterin wandte sich daraufhin direkt an den Angeklagten: "Sie können es sich anders überlegen - jederzeit."

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 38 Jahre alten Mann vor, er habe seinen pflegebedürftigen Patienten an verschiedenen Tatorten in Deutschland Insulin gespritzt, das als Überdosis tödlich sein kann. Er soll über das Medikament verfügt haben, weil er - im Gegensatz zu seinen Opfern - Diabetiker ist.

Die Anklage geht von Heimtücke, Habgier und niedrigen Beweggründen aus. Neben den sechs Mordfällen und drei Fällen des versuchten Mordes listet die Anklage auch drei Fälle von gefährlicher Körperverletzung auf. Die Richterin Ehrl wies nach Verlesung der Anklage darauf hin, dass im Falle einer Verurteilung auch Sicherungsverwahrung für den Angeklagten infrage komme.