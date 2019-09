Artikel per E-Mail versenden

Memmingen (dpa/lby) - Fünf Männer müssen sich ab heute vor dem Landgericht Memmingen wegen eines schweren Raubüberfalls verantworten. Den Angeklagten wird vorgeworfen, im Juli 2013 bei einem Uhrenhändler in Vöhringen (Landkreis Neu-Ulm) eingebrochen oder an der Planung der Tat beteiligt gewesen zu sein. Kurz vor Mitternacht sollen zwei der Männer mit schwarzen Sturmhauben maskiert in das Haus des Uhrenhändlers gestürmt sein, ihn und seine Ehefrau gefesselt und mit einer Pistole bedroht haben. Aus dem Tresor erbeuteten die mutmaßlichen Täter Uhren im Gesamtwert von etwa 536 000 Euro, rund 148 000 Euro Bargeld und weitere Gegenstände.

Bei einem der Angeklagten handelt es sich um einen der Inhaftierten, denen Anfang August 2019 die Flucht aus der Justizvollzugsanstalt Memmingen gelang. Die beiden Ausbrecher wurden einige Tage später wieder festgenommen.