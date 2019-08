Marl (dpa/lnw) - Ein Angeklagter aus Marl steht seit Montag vor Gericht, weil er ein Ratsmitglied beleidigt und sogar zur Tötung der Frau aufgerufen haben soll. Ein Sprecher des Amtsgerichts in Marl sagte auf Anfrage, der Mann habe im Internet anonym zum Hass gegen die Stadtverordnete aus Gelsenkirchen angestachelt. In einem Tweet habe er formuliert: "find her, kill her" ("findet sie, tötet sie"). Die "WAZ" hatte zuerst über die Vorwürfe gegen den 56-Jährigen berichtet.