Frau soll Ehemann erschlagen haben: Prozess in Mannheim

Mannheim (dpa/lsw) - Mit einem massiven gläsernen Teelichthalter soll eine 54 Jahre alte Frau ihren Ehemann erschlagen haben - nun muss sie sich von heute an vor dem Landgericht Mannheim verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr Totschlag und gefährliche Körperverletzung vor. Anfang Oktober 2018 soll sie den 55-Jährigen demnach in der gemeinsamen Wohnung in Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) angegriffen und getötet haben. Zwei Tage zuvor soll die Frau bereits mit einem Besen auf das Opfer eingeschlagen haben. Damals war der Mann verletzt worden.