Mainz (dpa/lrs) - Etwa sieben Monate nach einem Messerangriff auf einen Polizisten in Mainz hat das Landgericht einen 38-Jährigen dauerhaft in die Psychiatrie eingewiesen. Der Mann war wegen versuchten Totschlags angeklagt, leidet aber an einer schizophrenen Psychose und war nach der Feststellung des Gerichts zur Tatzeit schuldunfähig. Mit seinem Urteil folgte das Gericht am Donnerstag den Anträgen von Staatsanwaltschaft und Verteidigung. Der Beschuldigte nahm die Entscheidung an, damit ist das Urteil rechtskräftig.