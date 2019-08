Magdeburg (dpa/sa) - Ein wegen brutaler Attacken an einer Haltestelle und in einer Straßenbahn angeklagter 34-Jähriger kann sich nach eigenen Angaben nicht an die Taten erinnern. Er sagte am Dienstag im Landgericht Magdeburg, dass er vor den Taten im April Marihuana und Haschisch konsumiert habe. Er gebe die Taten zu, könne über seine Motive aber nichts sagen, erklärte die Verteidigerin des Mannes. "Die Taten tun ihm unheimlich leid." Der Mann ist wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt.