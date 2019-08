Magdeburg (dpa/sa) - Wegen brutaler Attacken an einer Haltestelle und in einer Straßenbahn in Magdeburg steht ein 34-Jähriger seit Dienstag vor Gericht. Zum Prozessauftakt waren mehrere Zuschauer in den Verhandlungssaal im Landgericht Magdeburg gekommen. Der Angeklagte muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Er soll einem Mann im April an einer Haltestelle grundlos mindestens dreimal mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Das Opfer erlitt blutende Verletzungen an Mund und Nase.