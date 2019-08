Magdeburg (dpa/sa) - Wegen gemeinschaftlichen Mordes an einem 30-Jährigen sind am Landgericht Magdeburg drei Männer zu lebenslangen Freiheitsstrafen und einer zu einer Jugendstrafe von sieben Jahren verurteilt worden. Das Gericht sehe es als erwiesen an, dass die vier ihr Opfer am 3. Januar in Blankenburg so massiv schlugen und traten, dass es am Tatort starb, hieß es am Montag in der Urteilsbegründung.