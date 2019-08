Magdeburg (dpa/sa) - Wegen Prügelattacken an Magdeburger Straßenbahnhaltestellen muss sich ein 34-Jähriger vor Gericht verantworten. Der Prozess wegen gefährlicher Körperverletzung beginnt heute am Landgericht Magdeburg. Im April soll der Mann an einer Straßenbahnhaltestelle am Hasselbachplatz einen Mann grundlos mindestens dreimal mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Das Opfer erlitt blutende Verletzungen an Mund und Nase.