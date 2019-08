Der 23-Jährige, der vom Beifahrersitz aus geschossen haben soll, habe sich zum Prozessauftakt zu der Tat geäußert, sagte eine Gerichtssprecherin in einer Verhandlungspause am Dienstag. Der ältere Angeklagte habe keine Angaben gemacht. Er soll das Auto gefahren haben. Beide sitzen nicht in Untersuchungshaft. Der erste Prozess gegen das Duo war im Herbst ausgesetzt worden, weil ein Richter für längere Zeit erkrankt war.

Den Angeklagten wird vorgeworfen, heimtückisch und mit gemeingefährlichen Mitteln gehandelt zu haben. Sie hätten billigend in Kauf genommen, dass einer oder mehrere Menschen hätten getötet werden können. Ein 20-Jähriger war an der Schulter und am Bein getroffen worden und hatte zwischenzeitlich in Lebensgefahr geschwebt.

Für den Prozess, der unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen läuft, sind insgesamt neun Verhandlungstage angesetzt. Das Urteil könnte demnach am 29. August gesprochen werden.