Lüneburg (dpa/lni) - Vier Jahre nach einem brutalen Angriff auf einen Polizisten im Kreis Harburg muss sich ein 35-jähriger Mann erneut vor Gericht verantworten. Der Prozess begann am Mittwoch vor dem Landgericht Lüneburg, wie ein Sprecher des Gerichts mitteilte. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 35-Jährigen schwere Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vor. Zum Prozessstart schilderte der attackierte Polizist erneut, was ihm im August 2015 am Rande eines Dorffestes in Meckelfeld im Kreis Harburg passiert war.