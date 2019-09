Artikel per E-Mail versenden

Lübeck (dpa/lno) - Im Lübecker Prozess um einen tödlichen Giftanschlag auf einen 56-Jährigen in Lütjensee (Kreis Stormarn) mit dem Pflanzengift E605 hat der Staatsanwalt am Montag neun Jahre Haft wegen Mordes für den Hauptangeklagten gefordert. Der 23-Jährige habe sich massiv über seinen Vermieter geärgert und Rache üben wollen, sagte der Ankläger vor dem Lübecker Landgericht. Er habe den Tod des Mannes dabei billigend in Kauf genommen.

Für die beiden 19-jährigen Mitangeklagten beantragte der Staatsanwalt jeweils ein Jahr Jugendstrafe zur Bewährung sowie 160 Stunden gemeinnützige Arbeit. Das junge Paar hatte von der Tat Kenntnis, sie aber nicht angezeigt und auch den Vermieter nicht gewarnt. Das Opfer trank nach Rückkehr aus der Nachtschicht aus der präparierten Flasche. Er konnte noch einen Notruf absetzen, starb aber kurz darauf im Rettungswagen. Der 23-Jährige hatte gestanden, im Februar dieses Jahres einen Tropfen Gift in die Flasche gefüllt zu haben. Er habe den Tod des Mannes nicht gewollt. Laut Gutachter schüttete er aber 33-50 Tropfen in die Flasche.