Lübeck (dpa/lno) - Im Prozess gegen den ehemaligen Leiter der Opferschutzorganisation Weißer Ring in Lübeck wird es am Montag entgegen der ursprünglichen Planungen des Gerichts noch kein Urteil geben. Nach Angaben einer Gerichtssprecherin sind noch weitere Beweisanträge eingegangen, über die das Gericht am Montag (9.00 Uhr) zunächst entscheiden muss. Der 74-jährige Detlef H. muss sich wegen Exhibitionismus verantworten. Ihm wird vorgeworfen, im April 2016 während einer Beratung vor einer Frau sein Geschlechtsteil entblößt und die heute 41-Jährige zu sexuellen Handlungen aufgefordert haben. H. bestreitet das.