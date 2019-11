Lübeck (dpa/lno) - Im Misshandlungsprozess gegen eine 49 Jahre alte Mutter vor dem Lübecker Landgericht werden heute die Plädoyers erwartet. Der Angeklagten aus Lensahn im Kreis Ostholstein wird vorgeworfen, jahrelang gegenüber Krankenkassen, Behörden und Ärzten behauptet zu haben, ihre Tochter und ihre drei Söhne litten an schweren chronischen Erkrankungen. Zur Untermauerung dieser Behauptungen soll sie ihre in Wirklichkeit gesunden Kinder gezwungen haben, zeitweise im Rollstuhl zu sitzen. Der 49-Jährigen, die nach Aussagen einer Gutachterin an einer psychischen Störung leidet, wird Misshandlung von Schutzbefohlenen und Betrug vorgeworfen. Sie muss sich deshalb seit August vor Gericht verantworten. Sie hat während des gesamten Prozesses geschwiegen.