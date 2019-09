Artikel per E-Mail versenden

Lübeck (dpa/lno) - Im Prozess gegen den ehemaligen Leiter der Opferschutzorganisation Weißer Ring in Lübeck sind am Montag die Schlussplädoyers gehalten worden. Dazu wurde die Öffentlichkeit wiederum von der Verhandlung ausgeschlossen. Begründet wurde das mit schutzwürdigen Interessen von Zeuginnen, die im Verlaufe des Prozesses ausgesagt hatten. Dem 74 Jahre alten Detlef H. wird eine exhibitionistische Handlung vorgeworfen. Er soll sich im April 2016 bei einem Beratungsgespräch vor einer heute 41 Jahre alten Frau entblösst und sie zu sexuellen Handlungen aufgefordert haben. Ein Antrag der Nebenklage, H. wegen einer möglichen psychischen Erkrankung begutachten zu lassen, war am Morgen vom Gericht abgelehnt worden.