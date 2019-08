Rostock (dpa/mv) - Im Prozess um eine brutale Körperverletzung in einer Gartenanlage in Lalendorf bei Güstrow (Landkreis Rostock) hat die Staatsanwaltschaft lange Haftstrafen gefordert. Für den 35 Jahre alten Hauptangeklagten plädierte sie am Montag am Landgericht Rostock auf eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren und zehn Monaten, der zweite, 63 Jahre alte Angeklagte, soll fünf Jahre und sechs Monate hinter Gitter. Nach Auffassung der Anklagebehörde haben sich die Tatvorwürfe in allen Punkten bestätigt. Danach haben die mutmaßlichen Täter Anfang März ihr 39 Jahre altes Opfer zwei Stunden lang mit Faustschlägen und Hieben mit einem Axtstiel gequält. Der Mann wurde schwer verletzt und lag mehrere Tage auf der Intensivstation.