Kleve (dpa/lnw) - Die niederländische Profi-Sprinterin Madiea Ghafoor hat nach eigenen Angaben nichts von den mehr als 50 Kilogramm Drogen gewusst, die Zollbeamte bei der Einreise nach Deutschland in ihrem Auto gefunden haben. Die 27-Jährige habe wegen der schlecht laufenden Vorbereitungen für die WM in Doha dopen wollen. Sie habe gedacht, sie habe Dopingmittel im Gepäck, hieß es in einer Erklärung, die Verteidiger Norman Werner am Montag am Landgericht Kleve für Ghafoor abgab. Die Drogen hatten nach Gerichtsangaben einen Schwarzmarktwert von zwei Millionen Euro.

Zollbeamte hatten die 27-Jährige im Juni routinemäßig nach ihrer Einreise über die Autobahn bei Emmerich kontrolliert. Dabei stellten sie rund 13 Kilogramm Crystal Meth und über 43 Kilogramm Ecstasy sicher. Außerdem fanden die Beamten rund 12 000 Euro Bargeld.

Die Anklage geht davon aus, dass die Drogen zum gewinnbringenden Weiterverkauf bestimmt waren. Die Sportlerin sitzt nach Angaben ihres Anwalts seit der Festnahme im Sommer in Untersuchungshaft. Ihr drohen wegen Einfuhr von Drogen und Drogenhandels im großen Stil bis zu 15 Jahre Haft.