Kiel (dpa/lno) - Für einen brutalen Raubüberfall in Norderstedt bei Hamburg muss sich seit Montag ein weiterer Tatverdächtiger vor dem Landgericht Kiel verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 23-Jährigen vor, im Dezember 2017 an dem Raubüberfall auf das Einfamilienhaus einer vietnamesischen Familie beteiligt gewesen zu sein. Laut Anklage soll der Mann ebenfalls als Paketbote verkleidet in das Haus eingedrungen und dieses nach Wertgegenständen durchsucht haben. Der Mann ist wegen schweren Raubes angeklagt. Ein Urteil könnte am 12. September fallen.