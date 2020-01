Kiel (dpa/lno) - Eine 34-jährige Frau hat vor dem Kieler Landgericht gestanden, ihren gewalttätigen Partner erstochen zu haben. Nach stundenlangen massiven körperlichen Angriffen des Mannes habe sie in Angst und Panik zwei Mal mit einem Küchenmesser zugestochen, sagte die wegen Totschlags angeklagte Mutter zweier Kinder am Mittwoch. Sie habe "nur noch Blitze gesehen, wusste nicht, wo oben und unten ist". Das Opfer verblutete laut Staatsanwaltschaft am 14. Dezember 2019 im Keller des Hauses der Angeklagten im Kreis Segeberg. Das Schwurgericht hat bis Mitte Februar vier Verhandlungstage festgesetzt.