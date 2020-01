Kiel (dpa/lno) - Für den tödlichen Schuss in das Gesicht eines Mannes in Neumünster hat das Landgericht Kiel einen 41-Jährigen zu elf Jahren und elf Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Die 8. Große Strafkammer sah es am Freitag als erwiesen an, dass der Angeklagte sein Opfer tötete und wertete die Tat aus dem Sommer 2012 als heimtückischen Mord. Der Vorsitzende Richter Jörg Brommann sprach in seiner Urteilsbegründung von einem schwierigen Indizienprozess. Für einen mitangeklagten 37-Jährigen endete der Prozess mit einem Freispruch.

Das Opfer hatte dem Schützen im Juni 2012 ahnungslos die Tür geöffnet. Der Mörder schoss sofort und floh unerkannt. "Man darf davon ausgehen, dass der Mann sofort tot war", sagte Richter Brommann. Das Opfer sackte im Flur zusammen. Als dessen Bruder später nach Hause kam, stieg dieser über den Leichnam und ging ins Bett. Er glaubte, sein Bruder sei betrunken eingeschlafen. Erst am nächsten Tag wurde die Polizei eingeschaltet.

Jahrelang blieb das Verbrechen ungeahndet. Erst durch die Aussage der früheren Lebensgefährtin des 41-Jährigen wurde eine Aufklärung möglich. Sie hatte den Vater ihrer zwei Kinder jahrelang gedeckt, 2017 aber während einer Mutter-Kind-Kur auf Norderney ihr Schweigen gebrochen. Sie offenbarte sich zunächst einer Seelsorgerin der Caritas. Ein Jahr später, nach dem Gespräch mit einer zweiten Caritas-Mitarbeiterin, ging sie zur Polizei und wurde so zur Kronzeugin der Anklage.

Vor Gericht sagte sie über ihren damaligen Lebensgefährten aus: "In der Nacht kam er nach Hause und hat mir erzählt, dass er ihn erschossen hat." Ihr Ex-Verlobter sei stark alkoholisiert gewesen, "so wie immer". Er habe ihr erzählt, dass er mit einem Kumpel zur Wohnung des Opfers in Neumünster gegangen sei. "Er sagte, er stand im Hausflur und habe geschossen, ins Gesicht." Seine Kleidung sei in die Waschmaschine gekommen. Die Tatwaffe habe er nicht bei sich gehabt. Sie wurde bis heute nicht gefunden.

"Die Tat wurde sicherlich mit einer Pistole begangen", sagte Richter Brommann. Es gebe kein plausibles Motiv für eine Falschaussage. Die Frau habe "spezifisches Täterwissen kolportiert". Die Verurteilung beruhe aber nicht ausschließlich auf ihrer Aussage.

Nach Erkenntnissen der Kammer hatte sich der getötete Mann "in Sachen eingemischt, die ihn nichts angingen", sagte Richter Brommann. Konkret sei es um den Konflikt des 41-Jährigen mit einem anderen Mann gegangen. Die Kammer habe in der Befragung der Zeugen Hinweise auf einen Waffenbesitz des Mannes erlangt. Zudem habe dieser am Rande eines Stadtfestes an einem Getränkestand "weniger als zwei Stunden vor der Tat eine Tötungsankündigung gemacht". Dies habe eine Zeugin aber als Scherz aufgefasst. Vor dem tödlichen Schuss habe er zudem zweimal eine Waffe vorgezeigt.

Mit dem Urteil blieb das Gericht etwas unter der Forderung der Staatsanwaltschaft, die auf zwölf Jahre und neun Monate plädiert hatte. Für den Mitangeklagten hatte die Staatsanwaltschaft Freispruch gefordert, weil ihm nicht zweifelsfrei nachzuweisen sei, dass er in den Tatplan eingeweiht war. Dem folgte das Gericht.

Das Gericht sei aber überzeugt, dass der Mann am Tatort war, sagte der Richter. Er hatte demnach an der Tür des Opfers geklingelt. Nach dem Schuss aus etwa 20 Zentimeter Entfernung habe der Mitangeklagte einen lauten Schrei ausgestoßen. Beide Männer machten im Prozess keine Aussagen.

Die Verteidiger forderten für beide Angeklagten Freispruch. Der Verteidiger des verurteilten Haupttäters kündigte nach der Urteilsbegründung an, Revision zu beantragen. Er halte die Entscheidung für falsch und "teilweise nicht überzeugend begründet".

Das Opfer wurde 41 Jahre alt. Der Mann war Pole, lebte und arbeitete in Neumünster. Beide Angeklagte stammen ebenfalls aus Polen, sind aber deutsche Staatsbürger.