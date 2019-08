Kiel (dpa) - Die Vorwürfe sind erschreckend und empörend: Schwerer Kindesmissbrauch und Vergewaltigung in mindestens 17 Fällen. Doch der ehemalige Leiter einer Cuxhavener Jugendeinrichtung will gleich zu Prozessbeginn deutlich machen: Er sitzt zu Unrecht auf der Anklagebank. Das verkündet er jedenfalls am Dienstag zu Prozessbeginn in Großbuchstaben auf Aktendeckeln, die er vor sein Gesicht hält: "ICH BIN UNSCHULDIG!".