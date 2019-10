Kiel (dpa/lno) - Mit einer fünf Kilogramm schweren Hantel hat ein 48-jähriger Mann in Kiel nach eigenem Geständnis einen langjährigen Bekannten im Streit erschlagen. Beide Männer seien alkohol- und drogenabhängig und würden substituiert, schilderte der Angeklagte am Mittwoch vor dem Kieler Landgericht. Er und sein Bekannter hätten am Tattag gemeinsam eine Flasche Wodka und etliche Bier getrunken, er sei eingenickt und am frühen Abend durch einen Schlag seines Bekannten auf sein Knie wieder wach geworden. Weil er sich bedroht gefühlt habe, habe er zunächst mit Fäusten und dann mit der Hantel auf Kopf und Körper des Opfers eingeschlagen, sagte der Angeklagte. Das Opfer habe noch gelebt, als er gegangen und sich der Polizei gestellt habe. Der Angeklagte sitzt seither in Untersuchungshaft.

Der 59-jährige Mann starb noch am Abend des 14. April 2019. Zuvor konnte er nur noch kurz reanimiert werden.