New York (dpa) - Mehr als zwei Jahre nach Bekanntwerden der Vorwürfe sexueller Übergriffe gegen Harvey Weinstein ist der frühere Hollywood-Mogul in New York zum Auftakt des Prozesses gegen ihn erschienen. Der 67-Jährige kam zum Obersten Gericht des Bundesstaates New York in Manhattan. Mehr als 80 Frauen, darunter bekannte Schauspielerinnen wie Angelina Jolie, Ashley Judd oder Uma Thurman haben Weinstein sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Der Prozess, der mehrere Wochen dauern könnte, dreht sich nur um Vorwürfe von zwei Frauen. Bei Verurteilung droht dem 67-Jährigen lebenslange Haft.