Hamburg (dpa/lno) - Im Prozess um den Diebstahl von mehr als 600 000 Euro aus einem Geldtransporter will das Landgericht Hamburg heute (9.30 Uhr) sein Urteil verkünden. Angeklagt ist ein 28 Jahre alter Mitarbeiter einer Geldtransportfirma. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, das Bargeld nach einer Tour zu Supermärkten und anderen Geschäften im Raum Lübeck beiseite geschafft zu haben. Den größten Teil der Beute habe er an unbekannte Komplizen übergeben, nur knapp 9000 Euro habe er für sich behalten.

Die Staatsanwaltschaft hat nach Angaben der Gerichtspressestelle vier Jahre Gefängnis gefordert. Der Verteidiger sprach sich für eine Haftstrafe von nicht mehr als drei Jahren aus. Bereits zum Prozessauftakt hatte Rechtsanwalt Gerhard Strate erklärt, es sei unstreitig, dass sein Mandant etwas mit dem Wegschaffen des Geldes zu tun habe.

Der Angeklagte soll sich nach Angaben eines Gerichtssprechers nach der Tat bei der Polizei gestellt haben. Der gebürtige Hamburger habe den Beamten erklärt, er sei nach dem Diebstahl in Panik geraten und habe das in eine Sporttasche gepackte Geld zusammen mit einer Sackkarre in einen Wald geworfen. Eine leere Postkiste, wie sie die Geldtransportfirma benutzt, hatte die Polizei nahe der Autobahn 1 in Hamburg-Billstedt gefunden.