Hamburg (dpa/lno) - Im Mordprozess um den Tod einer 91-Jährigen in Hamburg-Rissen will das Hamburger Landgericht heute sein Urteil verkünden. Angeklagt ist ein 75-jähriger Deutscher, der sich seit 2011 um die Seniorin gekümmert hatte. Er soll die alte Dame am 7. September 2017 in ihrer Wohnung mit einem Kissen erstickt haben. Der vom Angeklagten gerufene Hausarzt hatte zunächst einen natürlichen Tod bescheinigt.

Die Staatsanwaltschaft hat eine lebenslange Haftstrafe wegen heimtückischen Mordes aus Habgier beantragt. Rechtsmedizinische Untersuchungen hätten den gewaltsamen Tod bestätigt. Der Angeklagte habe sich das Vertrauen der Seniorin erschlichen und ihre Konten geplündert. Mit den rund 40 000 Euro habe er seinen aufwendigen Lebensstil finanziert. Er habe die demente und fast blinde Frau Überweisungen unterschreiben lassen. Als kein Geld mehr zu holen gewesen sei, habe er die Frau ermordet und anschließend als Alleinerbe ihre Wohnung für mehr als 200 000 Euro verkauft.

Die Verteidigung forderte Freispruch. Sie ist der Ansicht, dass es keine hinreichenden Beweise und Indizien für den Mordvorwurf gibt. Es sei nicht ausgeschlossen, dass die Seniorin eines natürlichen Todes gestorben sei.