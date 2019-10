Hamburg (dpa/lno) - Wochenlange Verhandlung oder ein schnelles Urteil? Am ersten Verhandlungstag gegen drei Iraker, die mit wenig Geschick einen islamistisch motivierten Terroranschlag vorbereitet haben sollen, standen am Montag in Hamburg Fragen des Verfahrens und der weitere Prozessverlauf im Mittelpunkt. Es ging darum, ob die Angeklagten schweigen oder die ihnen zur Last gelegten Taten gestehen wollen. Sie sitzen seit Ende Januar in Untersuchungshaft.

Die Bundesanwaltschaft als Anklagebehörde hatte in einem Vorgespräch einem der Angeklagten, dem lediglich Beihilfe zu den Taten vorgeworfen wird, eine Bewährungsstrafe in Aussicht gestellt, wenn er aussagt. Dagegen müssen die beiden Hauptangeklagten mit Strafanträgen von viereinhalb bis fünf Jahren rechnen. Die Verteidiger wollen sich vor einer möglichen Aussage ihrer Mandanten zunächst mit ihnen beraten. So wurde die Verhandlung schnell vertagt.

Der 4. Strafsenat des Hanseatischen Oberlandesgerichts hat sich selbst noch nicht zu einem möglichen Strafrahmen geäußert. Es werde aber eine Rolle spielen, wie die Angeklagten ihre Taten heute sehen und welche innere Einstellung sie vertreten, sagte die Vorsitzende Richterin Ulrike Taeubner. Damit nahm sie auf, was die Bundesanwaltschaft in ihrer Anklage vorgetragen hatte: Die beiden jungen Männer aus dem Irak, beide vermutlich 23 Jahre alt, hätten sich über das Internet radikalisiert, den Kontakt zum IS gesucht, wollten für die islamistische Sache kämpfen in Syrien und hätten sich schließlich zu einem Anschlag entschlossen, bei dem möglichst viele "Ungläubige" sterben sollten.

Deshalb wirft die Bundesanwaltschaft zwei der Angeklagten die gemeinschaftlichen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat und des unerlaubten Umgangs mit explosionsgefährlichen Stoffen vor. Der dritte Angeklagte (36) soll ihnen geholfen haben (Aktenzeichen: 4 St 1/19). Er wollte eine Waffe beschaffen, doch dieser Plan scheiterte. Ein angeblicher Anbieter in Ludwigslust forderte erst 1500, dann 1200 für eine Pistole der russischen Marke Makarov. Die Iraker wollten nur 300 bis 500 Euro zahlen.

Die beiden Haupttäter sollen den Anschlag seit Ende November 2018 geplant haben. Sie standen offenbar in Kontakt mit Personen aus dem Umfeld des IS, die nicht alle identifiziert werden konnten, aber die Bemühungen unterstützen. Zu Silvester vergangenen Jahres kauften die beiden Männer Böller und Raketen bei Aldi und Lidl und pulten das Schwarzpulver heraus, insgesamt 254 Gramm. Damit bastelten sie einfache Sprengsätze und verursachten zwei kleine Explosionen, mit denen sie nicht zufrieden waren. Dann fragten sie ihre Kontakte nach dem Sprengstoff TNT und wollten Autofahren lernen, um noch mehr Menschen töten oder verletzen zu können. Bevor die Vorbereitungen weiter gedeihen konnten, schlug die Polizei zu.

Für den Prozess sind zehn weitere Verhandlungstage bis zum 6. Dezember terminiert.