Hamburg (dpa/lno) - Eine 41-Jährige muss sich ab heute vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht wegen Unterstützung der Terrormiliz IS verantworten. Der Generalbundesanwalt wirft ihr vor, den selbst ernannten "Islamischen Staat" bei der Einschleusung von Kämpfern unterstützt zu haben, die einen Anschlag auf eine nicht näher genannte Großveranstaltung in Deutschland mit vielen Toten geplant haben sollen. Die Frau war im Dezember 2018 in Hamburg festgenommen worden und sitzt seither in Untersuchungshaft.