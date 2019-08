Hamburg (dpa/lno) - Zu Beginn eines Prozesses wegen Unterstützung der Terrormiliz IS hat die 41 Jahre alte Angeklagte vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht die gegen sie erhobenen Vorwürfe bestritten. Sie räumte am Montag zwar ein, mit einer in das Gebiet des selbst ernannten Islamischen Staates ausgereisten Frau in Kontakt gestanden und dieser 2016 auch eine Handy-Rufnummer und Accounts in sozialen Netzwerken zu Verfügung gestellt zu haben. Sie habe aber nicht gewusst, dass diese Frau eine aktive Rolle im IS gespielt habe.

Auch den Vorwurf der Bundesanwaltschaft, dass sie in Pläne für einen großen Anschlag in Deutschland eingebunden gewesen sei und sich in diesem Zusammenhang auch dazu bereiterklärt habe, einen aus Syrien einreisenden IS-Kämpfer bei sich in Hamburg unterzubringen und zu heiraten, wies sie zurück. Vielmehr habe sie zum damaligen Zeitpunkt selbst ins IS-Gebiet ausreisen wollen, weil sie sich als offen bekennende Muslima in Deutschland nicht mehr wohl gefühlt habe. Die Kontakte zu der anderen Frau hätten auch nur diesem Zweck gedient.

Die aus Bremen stammende Angeklagte war im Dezember vergangenen Jahres in Hamburg festgenommen worden und sitzt seither in Untersuchungshaft. Die Bundesanwaltschaft wirft ihr Unterstützung einer terroristischen Vereinigung im Ausland in vier Fällen vor. Für den Prozess vor dem 8. Strafsenat sind bis Ende Oktober 16 Verhandlungstage anberaumt.