Hamburg (dpa/lno) - Sechs Monate nach dem gewaltsamen Tod einer 36-Jährigen in einer Hamburger Kneipe hat der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter begonnen. Die Anklage wirft dem 37-Jährigen Totschlag vor. Er habe die Frau am 11. Juni 2019 in dem Lokal im Stadtteil Neugraben-Fischbek bei einem Streit im Toilettenbereich geschubst, so dass sie mit dem Kopf auf ein WC stürzte. Dann habe er ihren Kopf auf den Fliesenboden geschlagen, sie mit Faustschlägen traktiert und mit einem Schal bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt, sagte die Staatsanwältin am Mittwoch. Die 36-Jährige starb an ihren vielfachen Verletzungen. Die Leiche habe der Angeklagte in einem Gebüsch in der Nähe des Lokals vergraben.

Der 37-Jährige gab an, er stamme aus Algerien. Er sei 2016 nach Deutschland gekommen und habe unter falscher Identität Asyl beantragt. Der Antrag sei abgelehnt worden. In der Kneipe habe er als Aushilfe gearbeitet. Er habe regelmäßig viel Alkohol getrunken und Drogen konsumiert. Der Inhaber der Kneipe habe ihn teilweise mit Kokain bezahlt. Die Polizei hatte den Angeklagten einen Tag nach der Tat in Buxtehude (Landkreis Stade) festgenommen.