Hamburg (dpa/lno) - Im Prozess um einen Überfall auf eine Seniorin in Hamburg-Rahlstedt will das Landgericht heute das Opfer als Zeugin hören. Die drei Angeklagten sollen die damals 76 Jahre alte Frau am 29. Juni vergangenen Jahres in ihrer Wohnung im Stadtteil Rahlstedt überfallen haben. Die Täter klingelten nach Angaben der Staatsanwaltschaft an der Tür, und die Frau öffnete, weil sie ein Paket erwartete. Die maskierten Täter seien mit einer Schreckschusswaffe und einem Messer bewaffnet gewesen. Sie hätten die Frau überwältigt und gefesselt und dann die Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht.

Um die 76-Jährige zum Öffnen eines Safes zu zwingen, sollen die Männer sie in den Keller gebracht und gedroht haben, ihr ein Ohr abzuschneiden. Die Angeklagten - zwei von ihnen 21 Jahre alt, der dritte 44 - sowie ein vierter Täter machten den Angaben zufolge eine Beute im Wert von 146 000 Euro. Zudem räumten sie einen Waffenschrank aus. Bevor sie flüchteten, sollen sie der alten Dame noch völlig unvermittelt Reizgas ins Gesicht gesprüht haben. Die Frau tritt im Prozess als Nebenklägerin auf, wie es von der Gerichtspressestelle hieß.

Erst am Mittwoch hatte am Landgericht ein Prozess um einen anderen Überfall auf eine Seniorin in Blankenese begonnen. Der 58 Jahre alte Angeklagte soll bei der Tat am 15. August vergangenen Jahres 150 Euro Bargeld, Schmuck und Zigaretten erbeutet haben.