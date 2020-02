Hamburg (dpa/lno) - Im Prozess um tödliche Schüsse auf einen 26-Jährigen in Hamburg-Lohbrügge hat der Angeklagte sein Bedauern geäußert. "Ich habe mir nie gewünscht, dass ein Mensch stirbt", sagte der 29-Jährige am Freitag vor dem Landgericht in seinem sogenannten letzten Wort. Wenn er einen Wunsch frei hätte, dann würde er die Zeit gerne zurückdrehen. Der Angeklagte betonte, er sehe den Schmerz und die Trauer der Familie. Er hoffe, dass "sie ihren Frieden finden werden". Der Mann muss sich wegen Mordes und Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Der Angeklagte soll sich laut Anklage am 27. Juni mit dem 26-Jährigen und zwei weiteren Männern am Lohbrügger Markt getroffen haben, um über Streitigkeiten um Drogengeschäfte zu reden. Dabei habe der 29-Jährige plötzlich eine Waffe hervorgeholt und auf den jüngeren Mann geschossen.

