KZ-Überlebender sah Juden in Stutthof auf Boden liegen

Hamburg (dpa/lno) - Im Hamburger Prozess gegen einen ehemaligen SS-Wachmann hat ein Überlebender seine Erinnerung an die ersten ungarischen Juden im Konzentrationslager Stutthof geschildert. Bei der Rückkehr von der Arbeit habe er im Herbst 1944 die Frauen, Männer und Kinder vor dem Stacheldraht des Lagers bei Danzig liegen sehen, ohne Essen und Trinken, aber bewacht von SS-Männern, sagte Marek Dunin Wasowicz am Mittwoch vor der Jugendstrafkammer des Landgerichts. Die Baracken für das sogenannte Judenlager seien noch nicht fertig gewesen, als die ersten Transporte aus Ungarn ankamen. Am Tag nach der Ankunft seien die Juden selektiert worden. "Aber das habe ich nicht gesehen", sagte der 93-Jährige.

Angeklagt ist ein gleichaltriger Mann aus Hamburg, dem Beihilfe zum Mord in 5230 Fällen vorgeworfen wird. Als SS-Wachmann soll er zwischen dem 9. August 1944 und dem 26. April 1945 "die heimtückische und grausame Tötung insbesondere jüdischer Häftlinge unterstützt" haben. Zu seinen Aufgaben habe es gehört, die Flucht, Revolte und Befreiung von Häftlingen zu verhindern, teilte die Staatsanwaltschaft mit.