Hamburg (dpa/lno) - In seinem letzten Wort hat sich ein in Hamburg vor Gericht stehender Bankräuber erneut zu seinen Taten bekannt und sie verteidigt. Er sei nur der Blitzableiter für die herrschende Moral, erklärte der 70-Jährige am Donnerstag unter Berufung auf kritische Philosophen. Weder habe er eine Rentnerin überfallen noch sei er in eine Wohnung eingebrochen. Er habe immer bescheiden gelebt. Der jung gebliebene Senior stellte nicht in Abrede, dass er bei den drei angeklagten Überfällen auf Hamburger Sparkassenfilialen die Angestellten mit einer Pistole bedrohte: "In eine Bank geht man rein und baut ein Drohpotenzial auf, sonst gibt's kein Geld." Bereits vor Beginn seines mehrstündigen Vortrags hatte er versichert: "Vor Strafe habe ich null Angst."