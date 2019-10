Gera (dpa/th) - Wegen Mordes an einer Rentnerin in Jena-Winzela muss sich ein 24-Jähriger vom heutigen Montag an vor dem Landgericht Gera verantworten. Die Anklage wirft ihm vor, seine Nachbarin "mit massiver stumpfer Gewalt" traktiert und auf sie eingestochen zu haben. Ihren Leichnam soll er dann in einen Rollkoffer gezwängt und im Keller verstaut haben. Die Staatsanwaltschaft spricht von Mord aus Habgier, weil er nach dem Tod der 87-Jährigen versucht haben soll, 7000 Euro von ihrem Konto abzuzweigen. Der Afghane war den Angaben zufolge 2011 als unbegleiteter Flüchtling nach Deutschland gekommen. Er sitzt in Untersuchungshaft. Ein Urteil wird frühestens Anfang 2020 erwartet.