Mord an Jenaer Rentnerin: Ermittlungen gegen weiteren Mann

Gera (dpa/th) - Der Mord an einer Rentnerin in Jena-Winzerla vor genau einem Jahr hat weitere Kreise gezogen. Nach der jüngsten Aussage des Angeklagten ermittelt die Staatsanwaltschaft Gera wegen Mordes sowie Drogenhandels gegen einen weiteren 31-Jährigen aus Jena. Der Mann bestritt allerdings am Freitag vor Gericht, etwas mit dem gewaltsamen Tod der Frau zu tun zu haben. "Das ist gelogen", sagte er als Zeuge. Warum sein Bekannter ihn auf diese Weise beschuldige, könne er sich nicht erklären. Angeklagt wegen Mordes aus Habgier ist ein 24-Jähriger Afghane. Er war ein Nachbar der 87-Jährigen.