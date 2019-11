Gera (dpa/th) - Im Prozess um einen versuchten Mord im Juni 2017 in Jena sollen weitere Zeugen gehört werden. Deswegen konnte die Beweisaufnahme am Mittwoch - anders als zunächst angedacht - noch nicht geschlossen werden. Vielmehr will die 2. Strafkammer des Landgerichts Gera nun am 9. Dezember noch den Vater und Bruder der Angeklagten als Zeugen hören.

Angeklagt ist eine 21-jährige Irakerin. Laut Staatsanwaltschaft soll sie ihren Ex-Freund an das Saaleufer gelockt haben, wo ihm ihr Onkel auflauerte, einen Strick um den Hals zog und zustach. Das Opfer überlebte schwer verletzt. Der Onkel ist laut Gericht untergetaucht.

Der 2. Strafkammer stellte die junge Frau den Fall anders dar. Sie habe nichts von der Attacke geahnt und ihrem Ex-Freund geholfen, als er blutete. Sie sei lediglich davon ausgegangen, dass ihr Onkel mit ihm habe reden wollen.

Die Kammer ließ am Mittwoch jedoch deutliche Skepsis erkennen. Der Vorsitzende Richter Berndt Neidhardt stellte die Frage in den Raum, warum die Angeklagte ihren Ex-Freund zu dem Gespräch mit dem Onkel an einen abgelegenen Ort geführt habe.