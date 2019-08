Freiburg (dpa/lsw) - Nach der Gruppenvergewaltigung einer 18-Jährigen vor einer Disco in Freiburg ist der Prozess gegen elf Angeklagte in die Sommerpause gegangen. In einem Monat werde es einen Kurztermin mit der Verlesung von Akten geben, sagte der Vorsitzende Richter Stefan Bürgelin am Freitag. Dieser werde lediglich rund eine Stunde dauern. Regulär fortgesetzt werde der Prozess, der Ende Juni vor dem Landgericht Freiburg begonnen hat, dann am 23. September. Am Freitag hörte das Gericht als Zeugen einen Besucher der Diskothek. Er sagte, er habe in der Tatnacht von einer Vergewaltigung nichts mitbekommen.