Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Zum zweiten Mal wird heute einem Mann wegen versuchten Mordes vor dem Landgericht Frankfurt der Prozess gemacht. Der heute 43-jährige Türke war in einem ersten Urteil für schuldig befunden worden, im Februar 2016 in einem Hinterhof in Frankfurt-Bockenheim zwei Schüsse auf einen Landsmann abgegeben und diesen lebensgefährlich verletzt zu haben. Wegen gefährlicher Körperverletzung erhielt er eine Haftstrafe von acht Jahren. Der Bundesgerichtshof hob dieses Urteil jedoch auf und ordnete einen neuen Prozess an. Die Schwurgerichtskammer hat zunächst zwei Verhandlungstage terminiert.